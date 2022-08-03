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Пожарный поезд отправили для ликвидации возгорания на складе Ozon

Степан Жирнов
Происшествия
Пожарный поезд отправили для ликвидации возгорания на складе Ozon
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Для тушения пожара на сортировочном складе интернет-магазина Ozon в подмосковной Истре направлен пожарный поезд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России в среду, 3 августа.

— Дополнительно со станции Бекасов к месту возгорания следует пожарный поезд, — уточнили в ведомстве.

По данным ТАСС на данный момент, в тушении огня задействованы более 150 человек и около 40 единиц техники. Задействована авиация, в том числе два вертолета Ка-32 и один Ми-8. С воздуха сброшено уже более 100 тонн воды.

Огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров. Под воздействием огня обрушились крыша и стена склада.

С места происшествия эвакуировано более 1000 человек. Сообщается о 13 пострадавших и одном погибшем. По факту пожара будет возбуждено уголовное дело.

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