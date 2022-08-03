Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Ozon
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Александру Старикову возбудить уголовное дело по факту возгорания на складе интернет-магазина Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе СК в среду, 3 августа.
До этого сообщалось, что прокуратура Московской области намерена провести проверку по факту пожара на предмет оценки эффективности ответственных лиц в чрезвычайной ситуации.
Ранее стало известно, что одной из основных версий возникновения пожара в сортировочном центре интернет-магазина Ozon в Истре является поджог. Другие версии предполагают замыкание электроприборов.
Огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров. Его тушение производится по третьему рангу, привлечено 96 человек личного состава и 30 единиц техники. Применяется авиация, в том числе два вертолета Ка-32 и один Ми-8. На пожар сброшено уже более 100 тонн воды.
С места происшествия эвакуировано 1000 человек. Сообщается об одном погибшем и 13 пострадавших.
В Сети ранее появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент первичного возгорания на складе.