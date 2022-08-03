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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Ozon

Степан Жирнов
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Ozon
Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка Александру Старикову возбудить уголовное дело по факту возгорания на складе интернет-магазина Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе СК в среду, 3 августа.

До этого сообщалось, что прокуратура Московской области намерена провести проверку по факту пожара на предмет оценки эффективности ответственных лиц в чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что одной из основных версий возникновения пожара в сортировочном центре интернет-магазина Ozon в Истре является поджог. Другие версии предполагают замыкание электроприборов.

Огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров. Его тушение производится по третьему рангу, привлечено 96 человек личного состава и 30 единиц техники. Применяется авиация, в том числе два вертолета Ка-32 и один Ми-8. На пожар сброшено уже более 100 тонн воды.

С места происшествия эвакуировано 1000 человек. Сообщается об одном погибшем и 13 пострадавших.

В Сети ранее появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент первичного возгорания на складе.

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