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Не явившийся на оглашение своего приговора депутат Белоусов объявлен в розыск

Евгений Белоусов
Происшествия
Не явившийся на оглашение своего приговора депутат Белоусов объявлен в розыск
Фото: shutterstock

Мосгорсуд объявил в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, не явившегося на оглашение своего приговора. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе суда.

— Московский городской суд 3 августа 2022 года вынес постановление об объявлении осужденного Белоусова Вадима Владимировича в розыск в связи с его неявкой без уважительных причин на оглашение приговора и неустановлением его местонахождения, — говорится в сообщении.

Суд приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы и к штрафу в 500 миллионов рублей. Адвокат депутата объяснил отсутствие его в суде занятостью и ранее запланированными рабочими встречами.

На заседании гособвинитель попросил назначить Белоусову 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и на 15 лет лишить его права занимать определенные должности на государственной службе.

В начале декабря 2018 года Госдума сняла неприкосновенность с депутата Вадима Белоусова по просьбе Генпрокуратуры, а в августе прошлого года ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении парламентария. Белоусова обвиняют в получении взяток на сумму, превышающую три миллиарда рублей.

По данным СК РФ, с 2010 по 2014 год Белоусов и его теща Маргарита Бутакова совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили более 3,2 миллиарда рублей от главы одного из холдингов «за оказание общего покровительства».

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