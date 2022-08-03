Газпром: Поставка турбины Siemens в Россию невозможна из-за санкций

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Поставка турбины для «Северного потока» в Россию невозможна из-за условий антироссийских санкций западных стран. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе Газпрома.

— Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной, — говорится в Telegram-канале Газпрома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад с помощью санкций искусственно усложнил ситуацию с турбинами для газопровода «Северный поток». Россия, как подчеркнул он, мало что может сделать в сложившихся обстоятельствах.

Из-за проблем с поставками российского газа страны ЕС в зимний период, скорее всего, будут вынуждены снижать его потребление. Однако у них еще есть шанс закачать в хранилища достаточное количество голубого топлива. Такое мнение высказали опрошенные «Вечерней Москвой» специалисты, комментируя желание Евросоюза сократить потребление газа на 15 процентов.