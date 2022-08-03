Москвичи начали продавать места в очередях в магазины H&M

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Жители Москвы начали продавать свои места в очередях на вход в магазины шведского ретейлера H&M. Соответствующие объявления начали размещать в сервисе «Авито» в среду, 3 августа.

Так, один из горожан выставил на платформе место в очереди на вход в магазин в торговом центре «Авиапарк» за 500 рублей.

— Продам место в начале очереди в H&M в ТЦ «Авиапарк». Экономия нескольких часов. Быстрый вход в магазин, — говорится в сообщении.

2 августа магазин H&M возобновил работу в торговом центре «Метрополис». После открытия более 200 человек выстроились в очередь к его входу. Покупателей запускают внутрь сразу по 5–20 человек примерно каждые семь минут. В среднем люди тратят в очереди от 40 до 60 минут.

Отмечается, что товаров в магазине достаточно. При этом люди выходят из H&M с большим количеством покупок.

Еще один магазин шведской компании открылся в столичном ТЦ «Авиапарк».

Магазины должны были открыться еще 1 августа. Однако этого не произошло из-за сбоев в программном обеспечении.

29 июля стало известно, что сотрудники H&M начали активную подготовку к открытию магазина в столичном торговом центре «Метрополис».