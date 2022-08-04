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Названа дата выхода продолжения фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом

Юлия Курганова
Общество
Названа дата выхода продолжения фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом
Кадр из фильма «Джокер»

Продолжение фильма «Джокер» с американским актером Хоакином Фениксом в главной роли под названием «Джокер: Безумие на двоих» выйдет 4 октября 2024 года. Об этом в среду, 3 августа, сообщается в журнале The Hollywood Reporter.

Отмечается, что одну из ролей в фильме может сыграть певица Леди Гага, но пока неизвестно, какую именно. Режиссером ленты снова будет Тодд Филлипс.

Начало съемок запланировано на декабрь.

Фильм «Джокер» вышел в 2019 году. Он получил «Оскар» за лучший саундтрек (композитор Хильдур Гаднаоуттир) и лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс).

В начале июня режиссер «Джокера» Тодд Филлипс показал сценарий сиквела кинокомикса. Он опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей титульную страницу сценария. Скрипт был написан Филлипсом в соавторстве со Скоттом Сильвером.

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