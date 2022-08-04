Россия заявила о нападениях ВСУ на ядерные объекты на Украине

Фото: Минобороны РФ

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий сообщил в ходе выступления на Обзорной конференции ДНЯО о случаях нападений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ядерные объекты страны.

Он рассказал, что 4 марта украинские диверсанты стреляли из здания, которое прилегает к Запорожской станции. А 9 марта ВСУ взорвали линию передач, питающую систему охлаждения хранилища отработанного топлива на территории Чернобыльской АЭС.

Вишневецкий отметил, что Россия информировала о всех таких случаях МАГАТЭ, передает РИА Новости.

3 августа генсек ООН Антониу Гутерреш призвал ВСУ не использовать противопехотные мины «Лепесток» против гражданских. По его словам, стороны любого конфликта должны избегать действий, которые могут повлечь за собой смерть гражданского населения.