Гид группы туристов умер во время сплава по реке на Камчатке

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Следственный комитет на Камчатке проверяет обстоятельства гибели гида группы туристов во время сплава по реке Опала в Усть-Большерецком районе. Об этом сообщается в среду, 3 августа, на сайте СУ СК России по Камчатскому краю.

66-летний мужчина, прибывший 27 июля на Камчатку в качестве гида в составе группы туристов из Подмосковья, осуществлял пеший и водный маршрут в Усть-Большерецком районе. При сплаве по реке Опала, мужчине, вероятно 1 августа, стало плохо и он умер, рассказали в СК.

Уточняется, что в составе группы было 15 туристов из Московской области, в том числе семь детей от 8 до 15 лет.

— В настоящее время участники группы добрались до ближайшего места нахождения людей, им оказана помощь, — сообщили в следственном управлении.

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