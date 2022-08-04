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Москва продала почти 600 нежилых объектов с начала 2022 года

Александр Афонин
Город
Москва продала почти 600 нежилых объектов с начала 2022 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С начала этого года столица реализовала путем проведения аукционов 590 объектов нежилого фонда. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По итогам проведения торгов предприниматели приобрели у города 590 объектов нежилого фонда общей площадью более 58 тысяч квадратных метров, это отдельно стоящие здания, машино-места и нежилые помещения. Суммарная стоимость недвижимости превышает 4,4 миллиарда рублей, — сказал он.

Отмечается, что 240 объектов было реализовано посредством публичного предложения. Еще 145 — через продажу без объявления цены.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что еще 147 лотов расположились на западе города. На юго-западе москвичи могли приобрести 85 объектов, а на северо-востоке — 78. По его словам, площадь самого крупного объекта составила 1,3 тысячи квадратных метров.

До этого сообщалось, что город выставил на торги 100 машино-мест на юге Москвы. Они будут реализовываться на открытых аукционах, принять участие в которых могут все желающие.

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