Андрей Бочкарев: Реконструкция развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе завершится в 2022 году

Новая развязка на пересечении Бесединского шоссе и МКАД уменьшила количество пробок / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Специалисты планируют до конца года завершить реконструкцию транспортной развязки на пересечении Осташковского шоссе и Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с 2012 года в столице появилось и было реконструировано 18 развязок МКАД, общая протяженность которых составила свыше 150 километров.

В настоящее время работы ведутся на четырех отрезках дороги.

Бочкарев уточнил, что в рамках текущих работ специалисты планируют построить и реконструировать боковые проезды с внешней и внутренней стороны МКАД, а также возвести надземный переход рядом с домом 30 по Осташковской улице.

Заммэра подытожил, что в результате работ пропускная способность МКАД значительно увеличится, передает официальный портал мэра столицы.

До этого Бочкарев сообщил, что новую трассу между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и Московским скоростным диаметром (МСД) максимально интегрируют в дорожную сеть. Она будет иметь 15 съездов на районные улицы и проезды.