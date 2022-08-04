Москвичи смогут рассказать о самочувствии в чат-боте перед приемом у хирурга

Фото: depositphotos

В столице начал работу чат-бот, который будет собирать жалобы на самочувствие пациентов перед приемом хирурга и передавать их в ЕМИАС. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе комплекса соцразвития Москвы.

— Это уже шестая специальность, которую охватил сервис. Ранее горожане получили возможность пройти опрос о жалобах на здоровье перед приемом терапевта, гинеколога, оториноларинголога, офтальмолога, а родители детей до 18 лет — перед приемом педиатра, — говорится в сообщении.

Сообщить о жалобах можно будет накануне приема. Пациенту придет пуш-уведомление, где будет указана ссылка. По ней москвичи перейдут в специальную форму опроса, где смогут указать жалобы и ответить на вопросы по поводу своего самочувствия, передает официальный сайт мэра Москвы.

2 августа стало известно, что сотрудники столичного Центра диагностики и телемедицины разработали первый стандарт, регулирующий проведение клинических испытаний систем искусственного интеллекта. Он определяет методологию и порядок проведения клинических испытаний нейросетей.