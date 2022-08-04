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Посол РФ в Японии заявил о намеренном искажении Западом сигналов от России

Полина Долганова
В мире
Посол РФ в Японии заявил о намеренном искажении Западом сигналов от России
Фото: Unsplash

Западная сторона специально искажает сигналы от России в целях пропаганды, а также для нагнетания антироссийской истерии и подрыва позиций РФ на обзорной конференции по ДНЯО. Об этом в четверг, 4 августа, заявил посол России в Японии Михаил Галузин.

По его словам, натовская экспансия пересекла «красные линии» России, создав на Украине плацдарм против РФ.

— Столкнувшись с решительным отпором этой экспансии, США и их союзники перешли к ожесточенному гибридному противостоянию с нашей страной, опасно балансируя на грани прямого вооруженного столкновения, — отметил дипломат.

В качестве примера антироссийской пропаганды на Западе Галузин привел недобросовестную интерпретацию решения российского президента Владимира Путина о переводе сил сдерживания на особый режим дежурства, передает РИА Новости.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия непременно поможет народу Украины избавиться от нынешнего антинародного режима в стране.

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