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Лавров: Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров: Россия поможет украинцам избавиться от антинародного режима
Фото: МИД РФ

Россия непременно поможет народу Украины избавиться от нынешнего антинародного режима в стране. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима, и тех, кто его поддерживает, — сказал дипломат.

Министр отметил, что нынешняя власть в Киеве стремится превратить страну в вечного врага Москвы. Однако эти попытки не увенчаются успехом, передает слова Лаврова РИА Новости.

Глава российского МИД также заявил, что Россия не имеет каких-либо предубеждений по поводу возобновления переговоров с Украиной. Однако украинская сторона не собирается возобновлять переговорный процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно высказался по поводу перемирия с Россией. По его мнению, соглашение без возврата территорий приведет к затягиванию конфликта.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление переговоров с Россией возможно только после ее «поражения на поле битвы».

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