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Зеленский заявил, что перемирие с РФ без возврата территорий приведет к затягиванию конфликта

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил, что перемирие с РФ без возврата территорий приведет к затягиванию конфликта
Фото: president.gov.ua

В случае перемирия между Украиной и Россией без возврата территорий РФ получит передышку и продолжит конфликт. Об этом в пятницу, 22 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal.

— Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая даст ей передышку. Они не будут использовать паузу для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики, — передает его слова ТАСС.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в нынешней ситуации в переговорах России и Украины нет никакого смысла. По мнению министра, украинская сторона просто не в состоянии сформулировать что-либо серьезное и следовать договоренностям.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возобновление переговоров с Россией возможно только после ее «поражения на поле битвы». После этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Украина сама прервала переговоры и перестала поддерживать с российской делегацией связь, а если переговоры и возобновятся, заметил он, условия будут уже совсем иными.

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