В Японии заявили о сохранении интересов в «Сахалине-2» после создания нового оператора

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Правительство Японии настроено на сохранения интересов в «Сахалине-2» после сообщения о создании нового оператора проекта. Об этом заявил глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда в четверг, 4 августа.

— Что касается проекта «Сахалин-2», то позиция на продолжение сохранения наших интересов не менялась, — сказал он.

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно добавил, что Токио планирует продолжить взаимодействие с частным сектором. По его словам, это необходимо для защиты интересов компаний и продолжения поставок сжиженного природного газа, передает РИА Новости.

30 июля Япония сообщила США о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2», после того как РФ решила сделать оператором российскую компанию. Коити Хагиуда добавил, что Вашингтон призывает Токио выйти из проекта.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал «Вечерней Москве», что переход прав на нефтегазовый проект «Сахалин-2» к России может лишить Японию части потребляемого газа. В этом случае японцы будут вынуждены покупать его значительно дороже, однако этот сценарий может не состояться, если страны придут к договоренностям.