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«Знаю о нем очень отдаленно»: Меньшова попыталась найти оправдание Галкину

Александр Афонин
Общество
«Знаю о нем очень отдаленно»: Меньшова попыталась найти оправдание Галкину
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Телеведущий Максим Галкин уже почти полгода проживает за границей России. Обратно юморист возвращаться пока не планирует. Решение супруга Примадонны вызвало неоднозначную оценку в обществе. Телеведущая Юлия Меньшова попыталась найти оправдание Галкину.

По словам актрисы, она успела недолго проработать с Галкиным. В связи с этим знает о нем, как о человеке, достаточно удаленно. Однако с началом истории телеведущего знакома хорошо.

— Максим опубликовал черное окно в соцсети, потом у него стали отменяться концерты в России. Я в курсе, как устроен гастрольный бизнес. На прокатчиков давили, чтобы они отменяли концерты Максима. Дальше стали закручиваться гайки, — цитирует актрису StarHit.

Нумеролог Владимир Кузнецов сообщил, что в ближайшем будущем певицу Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина ждут нелегкие испытания. По его словам, в этом году у семьи наблюдается спад по всем фронтам.

До этого политолог Евгений Зайцев рассказал, что Пугачева и Галкин начали процесс переоформления своей российской недвижимости. Звездная пара планирует перебраться в США и купить дом в Калифорнии.

Семья Пугачевой и Галкина Россия Юлия Меньшова
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