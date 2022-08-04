На вкус и цвет: психолог объяснил, как изменения во внешности влияют на сексуальное влечение

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Набор лишних килограммов, операции или изменение цвета волос могут повлиять на сексуальное влечение человека. С чем связано снижение либидо партнера и всегда ли изменения во внешнем виде носят негативный характер, — в материале «Вечерней Москвы».

Как рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин, когда человек переживает определенного рода метаморфозы (например, набор веса у женщин во время и после родов), не только его партнеру, но и ему самому требуется время, чтобы привыкнуть к новому образу.

— Это объясняется тем, что такого рода изменения находятся не под контролем человека, что заставляет его думать о себе в негативном свете, — сказал специалист.

Также психотерапевт отметил, что наличие болезней может негативно влиять на либидо.

— Заболевания могут стать причиной изменения во внешнем виде человека, которые не поддаются корректировке, что тоже оказывает психологическое воздействие на партнера, — прокомментировал врач.

По мнению психотерапевта, с возрастом тело тоже претерпевает изменения, из-за которых человек может испытывать дискомфорт.

Однако он успокоил: внешние изменения могут оказывать не только негативное влияние на сексуальную жизнь партнеров. Если изменения спланированы, то человеку проще их воспринимать, потому что он заранее настраивает себя на результат.

— Например, когда партнеры совместно решили увеличить объем груди женщины, это изменение уже представлялось в воображении обоих, поэтому оно будет положительно влиять на сексуальную жизнь, — сказал собеседник «ВМ».



Также врач поделился факторами, которые могут подавлять сексуальное желание. По его словам, для каждого человека они отличаются.

— Все зависит от вкуса человека и от того, насколько сильными были изменения. Например, если человек перенес операцию, которая привела к значительным изменениям во внешности или, более того, к уродующим метаморфозам в теле человека, то есть вероятность, что партнер не привыкнет к ним и его либидо снизится, — отметил психотерапевт.



Однако специалист сделал вывод, что повлиять на сексуальное желание партнера, которое произошло вследствие внешних изменений, можно, если существует привязанность к человеку. Если люди выбрали друг друга не только по определенному набору физиологических качеств, а из глубоких чувств, то степень адаптации человека к новым внешним данным партнера будет выше.