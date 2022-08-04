Рафик Загрутдинов: МСД позволит разгрузить Садовое кольцо, МКАД и ТТК на 20 процентов

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Московский скоростной диаметр (МСД) позволит снять до 20 процентов нагрузки с Садового кольца, МКАД и Третьего транспортного кольца. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Московский скоростной диаметр разгрузит до 20 процентов Садовое кольцо, МКАД и ТТК. Среднее время поездки по городу сократится на 20–25 процентов за счет перераспределения транспортных потоков, — сказал он.

Загрутдинов отметил, что окончание строительства МСД позволит сократить перепробег транспорта в два раза на направлении юг — северо-запад. В направлении северо-запад — восток — в 1,5 раза. Кроме того, новая трасса улучшит транспортную связь более 40 районов города.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что новую трассу между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и Московским скоростным диаметром максимально интегрируют в дорожную сеть. Он уточнил, что в общей сложности в рамках проекта построят и реконструируют около 15 километров дорог.