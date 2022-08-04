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Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников

Александр Афонин
Политика
Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана для пограничников, выполняющих задачи в прилегающих к Украине районах. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 4 августа.

Уточняется, что статус ветерана могут получить сотрудники органов Федеральной службы безопасности. Закон коснется военных, которые выполняли задачи по отражению вооруженного нападения на территорию России.

Кроме того, указ распространяется на военнослужащих, защищавших страну от вооруженной провокации на границе, территориях России и в прилегающих к спецоперации районах, говорится на портале.

28 июля сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, согласно которому генерал-полковник Виктор Горемыкин назначается заместителем министра обороны России. Отмечается, что документ вступил в силу в день его подписания.

До этого российский лидер подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве. Согласно указу, председателем организационного комитета назначен заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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