Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Актера Александра Филиппенко экстренно госпитализировали с ковидом в Москве

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
СМИ: Актера Александра Филиппенко экстренно госпитализировали с ковидом в Москве
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российского актера Александра Филиппенко экстренно госпитализировали с коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам медиков, артист пребывает в состоянии средней тяжести. Его самочувствие ухудшилось из-за проявлений COVID-19 и хронических проблем с сердцем.

Уточняется, что врачи выявили на КТ 77-летнего артиста изменения в нижней доле левого легкого. Это может свидетельствовать о начальном проявлении пневмонии.

По данным СМИ, актер сделал прививку от коронавируса в 2021 году. Последний тест на наличие COVID-19, который был сделан недавно, показал положительный результат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно заявил, что в ситуации с коронавирусом в России наблюдается тревожная динамика. По его словам, власти пока не вводят дополнительных ограничений, но обеспокоенным гражданам можно проявить инициативу и самостоятельно соблюдать необходимые меры предосторожности.

Госпитализация Коронавирус Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте