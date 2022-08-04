СМИ: Актера Александра Филиппенко экстренно госпитализировали с ковидом в Москве

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Российского актера Александра Филиппенко экстренно госпитализировали с коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам медиков, артист пребывает в состоянии средней тяжести. Его самочувствие ухудшилось из-за проявлений COVID-19 и хронических проблем с сердцем.

Уточняется, что врачи выявили на КТ 77-летнего артиста изменения в нижней доле левого легкого. Это может свидетельствовать о начальном проявлении пневмонии.

По данным СМИ, актер сделал прививку от коронавируса в 2021 году. Последний тест на наличие COVID-19, который был сделан недавно, показал положительный результат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно заявил, что в ситуации с коронавирусом в России наблюдается тревожная динамика. По его словам, власти пока не вводят дополнительных ограничений, но обеспокоенным гражданам можно проявить инициативу и самостоятельно соблюдать необходимые меры предосторожности.