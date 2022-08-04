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Дерматолог рассказала о домашнем уходе за кожей лица

Ирина Игнатенко
Общество
Дерматолог рассказала о домашнем уходе за кожей лица
Фото: Pexels

Домашний уход — обязательная часть заботы о коже. В него входят такие составляющие, как очищение, тонизация и кремовый уход для каждого типа кожи. Об этом рассказала дерматолог-косметолог ЦКБ управления делами президента РФ Мария Притыко.

Она отметила, что есть профессиональные процедуры, которые лучше делать в клинике, но дома нужно поддерживать полученные результаты.

Она отметила, что умывание и тонизирование — важные составляющие ухода. Также можно использовать специальные маски для жирной и сухой кожи.

Для ухода за кожей можно использовать не только покупные средства. Из травяных отваров можно сделать кубики льда и протирать лицо и зону вокруг глаз. Это помогает людям, у которых склонность к отекам с утра, с ними справиться. Кроме того, подобный уход — это хорошая тренировка для сосудов. Это хорошая профилактика купероза, розацеа, передает РИАМО.

Кожа лица после 50 лет нуждается в особом уходе. Врач-косметолог Татьяна Егорова рассказала «Вечерней Москве», как сохранить молодость и красоту на долгие годы.

дерматология лицо кожа
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