Дерматолог рассказала о домашнем уходе за кожей лица

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Домашний уход — обязательная часть заботы о коже. В него входят такие составляющие, как очищение, тонизация и кремовый уход для каждого типа кожи. Об этом рассказала дерматолог-косметолог ЦКБ управления делами президента РФ Мария Притыко.

Она отметила, что есть профессиональные процедуры, которые лучше делать в клинике, но дома нужно поддерживать полученные результаты.

Она отметила, что умывание и тонизирование — важные составляющие ухода. Также можно использовать специальные маски для жирной и сухой кожи.

Для ухода за кожей можно использовать не только покупные средства. Из травяных отваров можно сделать кубики льда и протирать лицо и зону вокруг глаз. Это помогает людям, у которых склонность к отекам с утра, с ними справиться. Кроме того, подобный уход — это хорошая тренировка для сосудов. Это хорошая профилактика купероза, розацеа, передает РИАМО.

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