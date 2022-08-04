Эксперт рассказал, когда будут запущены круизные паромы из Петербурга

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Открытие границ с Финляндией и отмена антиковидных ограничений предоставила жителям Петербурга новые возможности для путешествий. Будут ли возобновлены морские паромные круизы, рассказал генеральный директор паромной компании Сергей Котенев.

По словам руководителя организации, возобновление водных путешествий из Северной столицы зависит от многих обстоятельств, в том числе структуры пассажиропотока.

Он отметил, что, несмотря на открытие границ с Финляндией, запуск паромных круизов в середине сезона не представляется возможным.

— Причина в структуре пассажиропотока круизов. Раньше в России действовал режим безвизового пребывания при условии, что пассажир пребывает в страну на круизном судне или на пароме. Сейчас же все поменялось. Пока мы не видим перспективы возобновления паромного сообщения между Россией и странами ЕС из-за общеполитической ситуации, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

Первый автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» покинул порт Ейска и направился в направлении Мариуполя. Об этом стало известно в среду, 27 июля.