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В Москве объявили конкурс идей для дизайна карты «Тройка»

Полина Долганова
Город
В Москве объявили конкурс идей для дизайна карты «Тройка»
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Сервис «СберТройка» объявил о старте конкурса на лучший дизайн карты «Тройка» для украшения лимитированной серии проездного для 30 киосков печати столицы.

В сервисе напомнили, что в июне 2022 года Мосгортранс и «СберТройка» запустили проект по покупке проездного и социальных карт в 30 столичных киосках. В ближайшее время в этих точках начнут продавать проездной с новым дизайном.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо предложить дизайн на тему киосков печати в чат-бот Дептранса Москвы и сопроводить письмо текстовым описанием концепции.

Конкурс будет длиться до 9 августа. Итоги планируется подвести 10 августа.

Около 500 желтых терминалов для проверки карт «Тройка» установлены в вестибюлях всех станций столичного метро. Об этом во вторник, 2 августа, напомнили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Недавно стало известно, что владельцы «Тройки» могут копить бонусы за прошлые поездки с программой лояльности «Город». Их начисляют за каждое пополнение карты, главное условие — привязать свою «Тройку» в приложении программы.

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