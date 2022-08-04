В России выявили 17 126 случаев коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 российских регионах выявили 17 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в четверг, 4 августа.

Так, за минувшие сутки в стране скончались 44 человека, еще 1916 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения. Уточняется, что это на шесть процентов больше по сравнению с 3 августа.

Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в стране за сутки полностью выздоровели 9752 человека, уточнили в сообщении.

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что в скором времени показатели заболеваемости коронавирусом из-за новых штаммов «омикрона» должны снизиться. По его словам, в России ситуация будет такой же, как и в других странах, пиковые показатели заболеваемости не будут такими серьезными, как год назад.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что нельзя исключать возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. При этом в Кремле не снимались полностью повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу.