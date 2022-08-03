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Песков не исключил возвращения некоторых ограничений из-за коронавируса

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Песков не исключил возвращения некоторых ограничений из-за коронавируса
Фото: Администрация президента РФ

Нельзя исключать возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом в среду, 3 августа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Разумеется, эта ситуация отслеживается ежедневно на уровне правительства, и также президент, конечно же, ежедневно получает доклады от правительства, от соответствующих ведомств, от Минздрава и так далее. Поэтому здесь недостатка информации у президента нет и быть не может, — отметил он.

По словам Пескова, если динамика числа заболевших будет расти, то нельзя исключать введение обязательной вакцинации. При этом в Кремле не снимались полностью повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу, передает РИА Новости.

За прошедшие сутки в стране выявили 14 638 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Уточняется, что 2038 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения, что на 3,9 процента больше по сравнению с 2 августа.

По словам вирусолога Сергея Нетесова, обязательно следует вакцинироваться людям, которые находятся в зоне риска, — пожилым, людям с хроническими заболеваниями.

Дмитрий Песков Вакцинация Коронавирус
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