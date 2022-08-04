Инфекционист перечислила категории граждан, которые наиболее подвержены заражению Covid-19

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Врач-инфекционист Домодедовской центральной городской больницы Ирина Пикалова назвала категории граждан, которым следует особенно тщательно соблюдать профилактические меры, чтобы не заразиться коронавирусом.

Она напомнила, что к уязвимым категориям граждан относятся люди пожилого возраста, а также лица, имеющие хроническую патологию здоровья, и люди с иммунодефицитом. У них риск переболеть в тяжелой форме значительно выше.

Таким людям необходимо носить маски в многолюдных местах, а также обязательно пройти вакцинацию, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что лето в эпидемиологическом плане выдалось в Подмосковье спокойным, инфекционист напоминает: впереди старт учебного года. Осенью прогнозируется очередной подъем заболеваемости.

Накануне в России за сутки выявили 14 638 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее было подтверждено 9 560 новых случаев инфицирования, передает издание argumenti.ru.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что нельзя исключать возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.