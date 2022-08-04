Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Инфекционист перечислила категории граждан, которые наиболее подвержены заражению Covid-19

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист перечислила категории граждан, которые наиболее подвержены заражению Covid-19
Фото: pixabay / Thiago Lazarino

Врач-инфекционист Домодедовской центральной городской больницы Ирина Пикалова назвала категории граждан, которым следует особенно тщательно соблюдать профилактические меры, чтобы не заразиться коронавирусом.

Она напомнила, что к уязвимым категориям граждан относятся люди пожилого возраста, а также лица, имеющие хроническую патологию здоровья, и люди с иммунодефицитом. У них риск переболеть в тяжелой форме значительно выше.

Таким людям необходимо носить маски в многолюдных местах, а также обязательно пройти вакцинацию, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что лето в эпидемиологическом плане выдалось в Подмосковье спокойным, инфекционист напоминает: впереди старт учебного года. Осенью прогнозируется очередной подъем заболеваемости.

Накануне в России за сутки выявили 14 638 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее было подтверждено 9 560 новых случаев инфицирования, передает издание argumenti.ru.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что нельзя исключать возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Врачи Инфекции Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте