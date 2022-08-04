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Ефимов: За полгода предприниматели более пяти тысяч раз воспользовались навигатором мер поддержки

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: За полгода предприниматели более пяти тысяч раз воспользовались навигатором мер поддержки
Фото: Пресс-служба

В январе–июне 2022 года предприниматели 5,4 тысячи раз воспользовались навигатором мер поддержки на столичном Инвестиционном портале. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В целом с момента запуска в 2021 году к ресурсу обратились уже 12,5 тысячи раз. Среди мер, представленных в навигаторе, — налоговые льготы, субсидии и гранты, — заявил он.

По словам Ефимова, навигатор мер поддержки имеет простой и удобный интерфейс. Чем подробнее пользователь укажет параметры, в том числе предоставит информацию о своем бизнесе и об интересующем виде помощи, тем более релевантно будет подобран перечень доступных мер. В департаменте информационных технологий также отметили, что подобрать меры поддержки под конкретный запрос также помогут расширенные параметры.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, на данный момент на столичном Инвестпортале можно получить информацию о 158 преференциях для предпринимателей. Так, в этом году в навигатор добавили 39 антикризисных мер поддержки бизнеса, запущенных правительством Москвы.

С помощью навигатора на Инвестпортале также можно подробнее узнать о продлении сроков предоставления банковской гарантии и ее возврате при реализации девелоперских проектов, моратории на индексацию арендных ставок для предприятий, размещенных на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва».

В мае сообщалось, что предприниматели воспользовались онлайн-услугами сервиса инвестиционного портала столицы более полумиллиона раз. Пользоваться сервисами стало удобнее благодаря обновлению личного кабинета на портале.

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