Онлайн-сервисами инвестпортала Москвы воспользовались более полумиллиона раз

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Предприниматели воспользовались онлайн-услугами сервиса инвестиционного портала столицы более полумиллиона раз. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Популярность инструментов портала ежегодно растет: в 2020 году ими воспользовались 95 тысяч раз, в 2021-м — 155 тысяч, а с начала этого года — уже 50 тысяч раз. Количество уникальных пользователей портала на данный момент составляет около девяти тысяч в день, — добавил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В департаменте информационных технологий города отметили, что пользоваться сервисами стало удобнее благодаря обновлению личного кабинета на портале. Глава департамента Эдуард Лысенко подчеркнул, что востребованность услуг инвестпортала говорит не только об удобстве сайта, но и о доверии предпринимателей к ресурсу.

Так, самой популярной услугой на портале стала электронная запись на осмотр объекта торгов. Кроме того, предприниматели часто пользуются официальным каналом связи инвесторов с правительством Москвы, а также подают заявку на ознакомление с конкурсной документацией.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский резюмировал, что ИТ-специалисты постоянно разрабатывают и внедряют новые полезные сервисы на инвестпортале, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 февраля Ефимов сообщил, что предприниматели в 2021 году воспользовались сервисом «Навигатор мер поддержки» пять тысяч раз.