Кулинарные мастер-классы пройдут на площадках фестиваля «Московское варенье»

Фото: Пресс-служба «Московских сезонов»

На площадках фестиваля «Московское варенье» можно не только вкусно поесть, но и попробовать себя в качестве кулинара под руководством опытных педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе «Московских сезонов» в четверг, 4 августа.

Так, например, на улицах Святоозерской, Матвеевской, Теплый Стан и Профсоюзной кулинары помогут посетителям выставки приготовить варенье из черники и топинамбура или испечь ванильные оладьи с абрикосовым джемом.

— В мастерской Волшебного варенья на улице Адмирала Руднева познакомят гостей с самыми сказочными десертами. Варенья Шахерезады, Конька-горбунка, Снегурочки, гномов, Дракона и кота Баюна напомнят о чудесах из детства и любимых вкусах, — отметили в пресс-службе.

Кинопоказы, дегустации, кулинарные и творческие мастер-классы также пройдут на площадках фестиваля на улице Хачатуряна, на бульваре Дмитрия Донского, Ореховом бульваре, в сквере у Гольяновского пруда, улицах Перерве и Городецкой, на Тверской площади и площади Революции, на площади Славы, на улицах Ключевой и Вешняковской, в парке «Бригантина» и в других местах Москвы.

Фестиваль «Московское варенье» стартовал 29 июля. Уточняется, что на мероприятиях москвичи смогут познакомиться с более чем 300 сортами варенья из 20 регионов города.