Названы причины роста ДТП в летние месяцы на территории Подмосковья

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За июнь 2022 года на территории Московской области произошло 359 ДТП, в результате которых 413 человек получили травмы и 61 человек погиб. Эксперты рассказали, в чем причина роста числа аварий в летний период.

Сообщается, что в летние месяцы дорожные службы отмечают рост ДТП со смертельными исходами при съездах с загородных дорог. Главным фактором таких аварий является нарушение скоростного режима или движение со скоростью, несоответствующей дорожным условиям.

Причинами сезонного роста дорожно-транспортных происшествий являются замедленная реакция и утомляемость водителей из-за жары, а также отсутствие под рукой солнцезащитных очков.

Кроме того, лето — это время отдыха и посиделок с друзьями на природе. Среди граждан встречаются те, кто продолжает садиться за руль в нетрезвом состоянии. ГИБДД МО регулярно проводит профилактические акции, а также рейды, направленные на выявление водителей в нетрезвом состоянии, передает издание «Вести Подмосковья».

Ранее государственная инспекция безопасности дорожного движения привела статистику ДТП с участием грузовиков за первые шесть месяцев 2022 года.