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«Имейте уважение»: жену Петросяна атаковали подписчики во время отпуска

Полина Долганова
Общество
«Имейте уважение»: жену Петросяна атаковали подписчики во время отпуска
Фото: Telegram / mamashaVagashi

Супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову атаковали подписчики.

Дело в том, что в настоящее время девушка находится на отдыхе. В процессе отпуска ей постоянно приходят сообщения от фанатов, которые следят за ней на пляже и в ресторанах.

— Пожалуйста! Имейте уважение к личному пространству людей в отпуске, — потребовала Брухунова.

Она отметила, что хочет насладиться отпуском в кругу близких людей и рассчитывает на понимание со стороны своей аудитории, передает портал dni.ru.

В мае Брухунова рассказала подписчикам своего аккаунта в социальных сетях о воспитании сына. Два года назад женщина подарила юмористу долгожданного ребенка, которого назвали Ваганом — в честь дедушки.

Долгое время родители скрывали сына от посторонних глаз, а с недавних пор стали активно делиться его снимками. Подписчики Брухуновой решили в социальных сетях поднять вопрос родительских забот.

Они спросили у жены Петросяна, возникают ли между ними споры относительно воспитания сына. По словам Татьяны, они с юмористом одинаково смотрят на жизнь, учитывая все потребности ребенка.

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