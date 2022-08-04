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«Жара закончится в воскресенье»: метеоролог Шувалов предупредил москвичей о резком похолодании

Анастасия Харламова

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«Жара закончится в воскресенье»: метеоролог Шувалов предупредил москвичей о резком похолодании
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жара в Москве закончится в воскресенье. Жителей столицы ждут грозы и резкое похолодание. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, аномальная жара в Москве продолжится в пятницу и субботу.

— В пятницу и субботу в столице будет аномальная жара. Температура воздуха будет держаться на отметке 30–32 градуса, — сказал он.

Эксперт отметил, что резкая перемена погоды наступит в воскресенье. Кроме того, пройдут грозы и дожди.

— В воскресенье с запада к столице подойдет холодный фронт. Температура воздуха опустится на 6–8 градусов ниже, чем в субботу. Поэтому прогремят грозы и выпадет довольно приличное количество осадков. Температура составит 26–27 градусов тепла, — подчеркнул специалист.

Метеоролог заверил, что уже в понедельник будет достаточно прохладно и начнутся небольшие дожди.

— С понедельника температура воздуха опустится до отметки плюс 24 градуса и не будет подниматься выше. Также в столице начнутся небольшие дожди, — подытожил Шувалов.

Ранее синоптики сообщили о жаркой погоде в Москве 4 августа. В столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 30–32 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 27–32 градусов тепла.

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