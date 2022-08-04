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Синоптики сообщили о жаркой погоде в Москве 4 августа

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о жаркой погоде в Москве 4 августа
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В четверг, 4 августа, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 30–32 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 27–32 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве уже в утренние часы содержание кислорода низкое, днем выраженное понижение кислорода в приземном воздухе (ниже нормы на 11-13 единиц), это условия погодной гипоксии и термического дискомфорта.

Такие внешние условия являются нагрузочными и крайне неблагоприятными для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями обмена веществ, проявлениями кислородной недостаточности и осложненные повышенной метеочувствительностью. Даже у практически здоровых людей в жару отмечаются симптомы недомогания, общей слабости, головные боли, возникает чувство нехватки воздуха.

Следует выполнять рекомендованные врачом назначения, днем ограничить пребывание на улице, прогулки и занятия спортом перенести лучше на ранние утренние и вечерние часы, пить больше воды, всегда иметь при себе лекарства, которые назначены врачом и могут быть средством первой помощи.

3 августа «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары объявили в Москве до пятницы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

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