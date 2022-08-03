«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары до утра пятницы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары объявили в Москве до пятницы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

— Сильная жара до 30–33 градусов. Период предупреждения — до 11:00 5 августа, — отмечается в сообщении.

С 3 по 6 августа в городе ожидается жаркая погода. Так, днем воздух прогреется до плюс 30–33 градусов.

В понедельник, 1 августа, ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что жара вернется в Москву уже к концу недели, воздух прогреется до плюс 33 градусов. По ее словам, это очень жаркая погода для столицы. Однако отдохнуть от жары удастся по ночам. Так, ночные температуры во второй половине недели прогнозируются на уровне плюс 12–17 градусов.

По словам синоптика Александра Шувалова, пик жары в столице наступит в пятницу и субботу. Так, температура в эти дни будет достигать плюс 30 градусов, а в самом центре Москвы ожидается 32 градуса тепла. При этом жара оборвется на самой высокой ноте в воскресенье: придут грозовые дожди, и температура понизится.