В Москве ожидается 33-градусная жара

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В столице в период с 3 по 6 августа ожидается жаркая погода. Днем воздух прогреется до плюс 30–33 градусов. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Горожанам рекомендуют меньше времени проводить на солнце. Врачи советуют пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из легких натуральных тканей, использовать солнцезащитные средства, — говорится в сообщении.

В среду, 3 августа, в столичном регионе сохранится влияние антициклона, который удержит жаркую и сухую погоду. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 27–29 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла.

В понедельник, 1 августа, ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что жара вернется в Москву уже к концу недели, воздух прогреется до плюс 33 градусов. По ее словам, это очень жаркая погода для столицы. Однако отдохнуть от жары удастся по ночам. Так, ночные температуры во второй половине недели прогнозируются на уровне плюс 12–17 градусов.