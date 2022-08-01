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Синоптик предупредила москвичей о жаре до 33 градусов к концу недели

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
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Синоптик предупредила москвичей о жаре до 33 градусов к концу недели
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жара вернется в Москву уже к концу недели, температура воздуха прогреется до плюс 33 градусов. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

— В Москве прогнозируются высокая температура и возвращение жаркой погоды во второй половине этой недели. В четверг в столице температура будет плюс 29–31 градус, а в пятницу и субботу ожидается плюс 28–33 градуса, без осадков, — рассказала она.

Макарова уточнила, что это очень жаркая погода для столицы. Однако отдохнуть от жары удастся по ночам. Так, ночные температуры во второй половине недели прогнозируются на уровне плюс 12–17 градусов, передает агентство городских новостей «Москва».

Макарова также рассказала, что июль 2022 года стал одним из самых теплых за последние 70 лет в Москве. По словам синоптика, самая высокая температура была зафиксирована 11 июля — плюс 32,8 градуса.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в начале августа москвичей ждет тридцатиградусная жара, однако ночи при этом будут холодными. По его словам, в последний месяц лета погода будет теплее августовской нормы.

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