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Синоптики сообщили о жаркой и сухой погоде в Москве 3 августа

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о жаркой и сухой погоде в Москве 3 августа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В среду, 3 августа, в столичном регионе сохранится влияние антициклона, который удержит жаркую и сухую погоду.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 27–29 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 35 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичный регион возвращается жаркая погода. Это может стать причиной понижения кислородного режима в послеполуденные часы. Но по возможности необходимо повышать двигательную активность и больше гулять на свежем воздухе. Можно подключиться к группе активного долголетия, которая включает занятия физкультурой, дозированные процедуры климатотерапии, дыхательные упражнения, проводимые под контролем медицинских работников. Это помогает укреплять здоровье, повышать защитные силы и легче переносить погодные нагрузки.

Синоптик Александр Шувалов рассказал, когда в Москве наступит пик жары. Температура в столице будет достигать плюс 30 градусов в пятницу и субботу, 5 и 6 августа, в самом центре Москвы ожидается 32 градуса тепла.

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