Токсиколог пояснил, почему крупы нужно замачивать в воде перед варкой

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Токсиколог, член-корреспондент РАЕН Михаил Кутушов объяснил, почему крупы следует перед приготовлением обязательно замачивать в воде.

Специалист пояснил, что в некоторых продуктах есть антинутриенты, провоцирующие в избыточном количестве нарушение процессов пищеварения и не только.

Кутушов отметил, что если регулярно есть не замоченную предварительно крупу, то можно спровоцировать аутоиммунные заболевания, болезни щитовидной железы, диабет и другие недуги.

— Промывайте до тех пор, пока вода не станет идеально чистой, — отметил он.

Специалист уточнил, что дольше всего замачивать следует нут, бобы, зеленый горох, передает Царьград.

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