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Токсиколог пояснил, почему крупы нужно замачивать в воде перед варкой

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Токсиколог пояснил, почему крупы нужно замачивать в воде перед варкой
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Токсиколог, член-корреспондент РАЕН Михаил Кутушов объяснил, почему крупы следует перед приготовлением обязательно замачивать в воде.

Специалист пояснил, что в некоторых продуктах есть антинутриенты, провоцирующие в избыточном количестве нарушение процессов пищеварения и не только.

Кутушов отметил, что если регулярно есть не замоченную предварительно крупу, то можно спровоцировать аутоиммунные заболевания, болезни щитовидной железы, диабет и другие недуги.

— Промывайте до тех пор, пока вода не станет идеально чистой, — отметил он.

Специалист уточнил, что дольше всего замачивать следует нут, бобы, зеленый горох, передает Царьград.

Одной из эффективных и безопасных для здоровья людей является трехдневная гречневая диета. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» об использовании такого рациона, а также уточнила, кому он подходит лучше всего

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