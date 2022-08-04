Ученые выявили связь между возможностью выбора музыки и снижением интенсивности боли

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Зависимость между облегчением боли и активностью в выборе музыке удалось показать в естественных условиях. Об этом сообщают авторы исследования в статье для журнала PLOS ONE.

В эксперименте приняли участие 286 взрослых людей, которые оценили, как меняется интенсивность и степень неприятности боли после прослушивания специально написанной для этого музыки. Уточняется, что в среднем на протяжении от одного дня до одной недели испытуемые испытывали боль в спине, шее, суставах, головную боль или боль при менструации.

Так, композитор Anatole написал знакомое многим произведение с нарастающим напряжения, которое сменялось сильным чувством облегчения, расслабления в последней части. Он создал две версии трека — большей и меньшей сложности. Последний исполнен при участии струнных инструментов, фортепиано, баса и с постоянным темпом 80 ударов в минуту. А в более сложной версии также были задействованы ударные, искажение некоторых звуков, неинструментальные звуки и увеличение темпа с 80 ударов в минуту до 120. Это было сделано для того, чтобы проверить предположение авторов о том, что когда мы увлекаемся музыкой, то забываем про боль, что позволяет удерживать внимание слушателей.

В результате выяснилось, что после прослушивания музыки у всех участников отмечалось значительное снижение интенсивности боли и степени ее неприятности, передает «N+1».

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