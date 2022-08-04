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В московский корпус наблюдателей за выборами вступили 2,5 тысячи человек

Александр Афонин
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В московский корпус наблюдателей за выборами вступили 2,5 тысячи человек
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами зарегистрировал 2500 человек для участия в контроле на выборах муниципальных депутатов. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе штаба.

— 25 июля мы пригласили горожан стать наблюдателями Общественной палаты Москвы. Заявок уже более 2,5 тысячи, и это в период отпусков! Движемся по плану. Напомню, что всего мы планируем набрать более 10 000 человек, — сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

Будущим наблюдателям предстоит следить за ходом голосования на избирательных участках. Кроме того, в их обязанности входит содействие в обеспечении честности и законности на выборах.

Перед голосованием для наблюдателей проведут обучение. Его можно пройти как очно, так и онлайн. В ходе обучения москвичам расскажут все нюансы законодательства и избирательных процедур, передает пресс-служба.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в столице с 9 по 11 сентября. Принять участие в голосовании смогут жители всего города, кроме тех районов, где сроки полномочий советов депутатов еще не истекли — Щукино и большая часть ТиНАО.

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