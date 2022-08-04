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Эксперт спрогнозировал рост жилищного строительства в РФ к концу года

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт спрогнозировал рост жилищного строительства в РФ к концу года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков сообщил, что объем жилищного строительства в России к концу года будет больше, чем в прошлом году.

Он отметил, что в настоящее время темпы строительства выросли.

— Итоги полугодия тоже хорошие. Мы ожидаем, что по итогам года на 4-5 процентов объем строительства будет больше, чем в прошлом году. А прошлый год по стране у нас был рекордный, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Шлеменков добавил, что в Росси три лидера по вводу жилья в эксплуатацию: Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Также он отметил, что на сегодняшний день в России начинает равномерно развиваться производство стройматериалов.

Осенью рынок недвижимости ждет небольшая стабилизация. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

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