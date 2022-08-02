Что будет с ценами на недвижимость осенью

Фото: depositphotos

Осенью рынок недвижимости ждет небольшая стабилизация. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

— Не так давно была снижена ключевая ставка, это оживило рынок вторичного жилья. Касаемо первичного рынка — цены не будут падать, потому что спрос поддерживается льготной и субсидированной ипотекой. Вторичный рынок только начал оживать, но при этом цены на вторичку существенно снизились по сравнению с предыдущим годом, — рассказал эксперт.

Ракута считает, что в начале осени цены на вторичном рынке продолжат снижаться из-за отсутствия значительного спроса. Это хороший сигнал с точки зрения покупки квартиры: продавцы дают хорошие скидки, можно выторговать дисконт, который ранее получить было нельзя. С точки зрения продажи ситуация обратная: продавцы находятся в положении, когда нужно искать своего покупателя.

На первичном рынке сохранится поддержка спроса, отметил собеседник «ВМ».

— Первичный рынок будет спрос поддерживать, это видно по показателям выдачи ипотеки, и в дальнейшем он также будет поддерживаться правительством и существующими сейчас программами. Плюс ко всему по первичному рынку есть сигналы, что застройщики прекратят или будут сокращать субсидирование ипотеки, поэтому он подтягивает спрос, — пояснил Ракута.

По мнению эксперта, в середине осени цены на первичном рынке могут подняться. На вторичном рынке ожидается период стагнации, однако, если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, это повысит спрос, уверен специалист.

При этом не стоит ждать взрывного роста цен на новостройки, подчеркнул Ракута.

— Рост цен на первичке будет плавный. Вряд ли это будет повторение истории 2020 года, когда резко подскочила стоимость квадратного метра и был ажиотажный спрос. Я думаю, в этом году будет плавное текущее повышение стоимости квадратного метра в пределах 10–15 процентов на конец года. Наверняка есть определенная договоренность с застройщиками, потому что если они начнут поднимать стоимость квадратного метра, эффект от введения льготных программ (IT-ипотека, госпрограммы) будет размыт. Очевидно, что правила игры на текущий период времени обговорены и все действуют согласно им, — заявил брокер.

Ситуация на вторичном рынке может измениться, если наступит стабилизация в экономике, уверен эксперт. Ипотека — продукт долгосрочный, как правило, средний заемщик решается на ипотеку один-два раза в жизни, отметил специалист.

Для заемщиков на вторичном рынке наиболее важен размер ежемесячного платежа, подчеркнул брокер.

— Если комфортный платеж все-таки будет преобладать, нежели переплата по ипотеке, спрос увеличится. Сейчас заемщик выбирает комфортный платеж: чем он меньше, тем больше сделок и движений на рынке недвижимости. Безусловно, тенденция на снижение будет продолжаться, однако насколько она будет глобальной — сказать сложно. Но чем ниже будет ставка, тем будет быстрее восстанавливаться спрос, — рассказал Ракута.

Он отметил, что если ключевая ставка будет снижена до восьми процентов, это позволит приблизить ставки по ипотеке на вторичке к тем, которые сейчас наблюдаются по новостройкам: там они составляют семь процентов. В результате рынок вторичной недвижимости будет значительно активнее, резюмировал собеседник «ВМ».