Врач назвал причину роста заболеваемости коронавирусом

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Новая волна заболеваемости коронавирусом поднимается в России. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Эксперт отметил, что пока цифры не критичны, но они постепенно увеличиваются.

Как пояснил Круглый, первой причиной роста заболеваемости является снижение коллективного иммунитета, так как многие не делали ревакцинацию от коронавируса. Кроме того, отменены все ограничительные меры.

Врач добавил, что сейчас распространяется преимущественно «омикрон»-штамм. Он контагиозен, но в большинстве случаев переносится в легкой форме, без госпитализаций. Врач не исключил возможности введения масочного режима, передает «Радио 1».

4 августа суточный показатель заболеваемости коронавирусом в России впервые с начала апреля превысил 17 тысяч случаев, передает ФАН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что нельзя исключать возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.