На фестивале «Спасская башня» выступит Военный симфонический оркестр Египта

Фото: Пресс-служба мероприятия

Военный симфонический оркестр Египта подготовил новую программу для юбилейного XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдёт в Москве на Красной площади с 26 августа по 4 сентября.Военный симфонический оркестр Египта был сформирован в 1957 году из лучших музыкантов. Уже в первые годы своего существования оркестр завоевывал призы на международных фестивалях, в которых принимал участие. Так, он шесть раз занимал первое место на Всемирном фестивале военной музыки в Италии. В 1995 году коллектив выступил на Военно-музыкальном фестивале в Эдинбурге (Великобритания), в 2002 — на Берлинском военно-музыкальном фестивале (Германия), в 2004 — на Военно-музыкальном фестивале в Бремене (Германия) и многих других.

Военный симфонический оркестр Египта обеспечивает музыкальное сопровождение государственных церемоний и национальных торжеств. В его послужном списке участие в таких грандиозных мероприятиях, как перевозка мумий фараонов в Национальный музей египетской цивилизации в Эль-Фустате и открытие древней аллеи сфинксов в Луксоре.

Оркестр дважды принимал участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Специально для юбилейного Фестиваля коллектив приготовил новую программу, участники пока не раскрывают всех секретов, но сказали, что включили в свое выступление на Красной площади Русский марш Иоганна Штрауса.

Фестиваль «Спасская башня» славится своими вечерними представлениями. В 2022 году для зрителей будут подготовлены десять вечеров незабываемого шоу, состоящего из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.