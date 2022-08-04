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Средний чек поездки на такси составил 455 рублей в Москве

Александр Афонин
Город
Средний чек поездки на такси составил 455 рублей в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице на протяжении трех лет средний чек поездки на такси остается на одним уровне — 455 рублей. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Макаров.

— Еще в 2015 году средняя стоимость поездки на такси составляла 650 рублей, с этого момента она снижается год от года — последние три года средний чек на такси остается в одном ценовом диапазоне и на данный момент составляет порядка 455 рублей, — сказал он.

Макаров отметил, что подобного результата удалось достичь благодаря расширению рынка такси и выделению субсидий. Кроме того, за последние восемь лет было существенно увеличено число автомобилей такси. Это позволило сократить время ожидания в час пик в три–четыре раза, передает агентство городских новостей «Москва».

20 июля сообщалось, что в столице завершился прием заявок на предоставление субсидий компаниям такси и каршеринга. Благодаря поддержке компании смогут сохранить стоимость поездок для пассажиров, парк машин и доступность своих услуг, а водители такси не потеряют работу.

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