Суд вынес приговор девушкам, которые оформляли поддельные документы мигрантам

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В Москве осудили членов преступной группы, которая организовала канал незаконной миграции иностранцев в Московский регион. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области в четверг, 4 августа.

По данным источника, четыре девушки, одна из которых является гражданкой Узбекистана, оформляли поддельные миграционные документы и незаконно вносили отметки с ложными данными о пересечении границы России в паспорта иностранцев за деньги. Группа маскировала свою деятельность под оказание услуг по постановке на учет иностранных граждан в Московском регионе.

В квартирах подозреваемых и в офисе компании провели обыск, изъяли более 50 печатей, около 800 патентов, медкнижки, бланки регистраций. Также конфисковали типографское оборудование, которое использовали для изготовления поддельных документов.

В отношении гражданок Сахибовой, Юсуповой, Слеповой и Мамедовой завели уголовное дело по статьям 30 и 159 Уголовного кодекса РФ.

Следствие собрало достаточно доказательств, и суд вынес обвинительный приговор. Фигурантки получили по два года и восемь месяцев лишения свободы. Отбывать сроки девушки будут в исправительной колонии общего режима.

В Москве 15 июля задержали двух мужчин, которые занимались незаконной постановкой на учет иностранных граждан. Их услугами воспользовались более двух тысяч человек.