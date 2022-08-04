Минобороны РФ сообщило об утрате боеспособности трех украинских бригад из-за потерь

Фото: Минобороны РФ

В связи с большими потерями три украинские бригады покинули свои позиции. Об этом сообщили в четверг, 4 августа, в пресс-службе Минобороны РФ.

— В результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой народной республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции, — говорится в сообщении.

Также российские космические силы уничтожили порядка 400 украинских военнослужащих, поразив временный пункт дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Константиновки, и до 130 человек в ходе удара по позициям 92-й механизированной бригады в районе Харькова. Кроме того, силы ПВО за 24 часа сбили четыре украинских беспилотника и перехватили пять снарядов РСЗО, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Накануне стало известно, что Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих. Уточняется, что также сформирована медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных, действующая регулярно.

Также сообщалось, что отказ новобранцев участвовать в боевых действиях вызвал падение боевого духа ВСУ. Так, украинские молодые люди боятся получить повестку, когда выйдут на улицу, из-за чего в Сети появляется множество групп и каналов, где сообщается местонахождение вербовщиков.