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Названы причины увеличения числа медуз в Азовском и Черном морях

Ирина Игнатенко
Общество
Названы причины увеличения числа медуз в Азовском и Черном морях
Фото: Pixabay

Отдыхающие на курортах Черного и Азовского морей сообщают о тысячах медуз, появившихся в воде. Кандидат биологических наук, завкафедрой зоологии Академии биологии и биотехнологии имени Ивановского ЮФО Алексей Тихонов пояснил, с чем связано увеличение количества медуз.

Эксперт пояснил, что маленькие и прозрачные медузы в Черном море — это аурелии, а крупные особи голубого цвета в Азовском море — корнероты.

По его словам, эти виды не опасны для человека. От соприкосновения может возникнуть поражение кожи, но оно не будут серьезным.

Происходящее эксперт не склонен называть нашествием, потому что медузы всегда жили в южных морях. Просто в Черном море они не так заметны, поскольку часто уходят на глубину, передает «МИР 24».

Что касается Азовского моря, то вода в нем стала более соленой, поскольку ее стало меньше поступать из Дона, а больше — из Черного моря. Вместе с этой водой зашли и медузы.

Эксперт добавил, что единственным способом не допустить медуз в акваторию пляжей является установка специальных сеток в воде на определенной глубине.

«Вечерняя Москва» узнала, какие меры нужно предпринимать после укуса медузы и чего не стоит делать.

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