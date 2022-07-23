«Вводит под кожу яд»: дерматолог Новикова рассказала, чем опасен укус медузы

Фото: Pixabay

Погружаясь во время отдыха в глубины морского дна, следует помнить, что там можно встретиться с большим количеством водных обитателей. Среди них бывают абсолютно безобидные и те, кто способен нанести серьезное увечье. К последним, например, можно причислить медуз, наводящих особый страх на детей. А все из-за загадочного инопланетного вида — желатинообразное тело и страшные щупальца. И не зря ребятишки их остерегаются, ведь встреча с такими морскими обитателями чревата серьезными последствиями. «Вечерняя Москва» узнала, какие меры нужно предпринимать после укуса медузы и чего не стоит делать.

По словам врача-дерматовенеролога Ирины Новиковой, на черноморском побережье лучше не соприкасаться с медузами, несмотря на то что среди них нет смертельно опасных видов:

— Если речь идет о купаниях в Черном или Азовском морях, то нужно уточнить: там встречаются только два вида медуз: аурелия, которую еще называют ушастой, и корнерот.

После соприкосновения с первой на теле могут остаться небольшие ожоги. Укус медузы неболезненный, но приятного тоже мало, заверила специалист:

— Но если щупальца, в которых как раз и содержится яд, прикоснутся к слизистой, то вы ощутите адскую боль, которая может длиться потом два-три дня.

По словам эксперта, когда медуза жалит, спиралевидные клетки с токсинами расправляются, вводя яд под кожу. И в теле остаются обломки разрушившейся после нападения токсичной нити, которая продолжает выделять яд.

Медуза корнерот известна всем по фиолетовому ободку вдоль шапки. У этой особи яд оставляет несильные ожоги, но неприятные ощущения все же возникают. Особенно тяжело переносят встречу с этим морским существом аллергики:

— После укуса могут возникать химические ожоги, раздражения и покраснения.

Первое, что нужно сделать, уточнила врач, так это смыть яд с помощью мыла, так как щелочная среда прекрасно удаляет с кожи токсическое вещество. Затем место укуса следует обработать перекисью водорода или хлоргексидином.

У аллергиков могут возникнуть такие симптомы — зуд, жжение и отек. В этом случае нужно срочно принять антигистаминные препараты, обработать ожог противовоспалительным гелем или увлажняющим средством.

— Особенно тяжело встречу с медузой будут воспринимать аллергики. У них может начаться сильная реакция от укуса. В таком случае лучше вызвать скорую, — сказала врач.

Эксперт отметила, что во время купания следует остерегаться в том числе и умерших медуз, так как их щупальца даже после смерти в течение месяца продолжают выделять токсин, заключила собеседница «ВМ».