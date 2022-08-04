Эксперты рассказали, как избавиться от борщевика на дачном участке
Эксперты дали советы, как избавиться от борщевика на дачном участке.
Для искоренения этого растения со своего участка можно использовать различные химические средства-гербициды. Их можно распылять на заросли. Однако при этом стоит учитывать и высоту борщевика – вещество применяется при густых и довольно высоких зарослях (от 30 сантиметров). Эксперты рекомендуют марки гербицидов, которые не сохраняются в почве.
Навсегда избавиться от растения можно и другими способами, например, выпалыванием на глубине не более 20 сантиметров, скашиванием (три раза за летний сезон), срезанием цветущих бутонов и так называемых зонтиков. После схода снега почву стоит мульчировать светонепроницаемыми укрывными материалами, передает издание «Невские новости».
До этого сообщалось, что борьбу с борщевиком более чем на 13 тысячах участков в Московской области ведут с помощью приложения «Проверка Подмосковья».Третий год подряд в Московской области проводится цифровой контроль за ликвидацией борщевика. Результаты деятельности по обработке территорий от борщевика отображаются в системе в онлайн-режиме.