Эксперты рассказали, как избавиться от борщевика на дачном участке

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Эксперты дали советы, как избавиться от борщевика на дачном участке.

Для искоренения этого растения со своего участка можно использовать различные химические средства-гербициды. Их можно распылять на заросли. Однако при этом стоит учитывать и высоту борщевика – вещество применяется при густых и довольно высоких зарослях (от 30 сантиметров). Эксперты рекомендуют марки гербицидов, которые не сохраняются в почве.

Навсегда избавиться от растения можно и другими способами, например, выпалыванием на глубине не более 20 сантиметров, скашиванием (три раза за летний сезон), срезанием цветущих бутонов и так называемых зонтиков. После схода снега почву стоит мульчировать светонепроницаемыми укрывными материалами, передает издание «Невские новости».

До этого сообщалось, что борьбу с борщевиком более чем на 13 тысячах участков в Московской области ведут с помощью приложения «Проверка Подмосковья».Третий год подряд в Московской области проводится цифровой контроль за ликвидацией борщевика. Результаты деятельности по обработке территорий от борщевика отображаются в системе в онлайн-режиме.